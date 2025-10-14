Cerrar X
Coahuila

Accidente en la Saltillo-Torreón Desata Rapiña de Cerveza

Un camión con cerveza volcó en Saltillo; sin heridos, decenas aprovecharon para saquear la carga antes de que llegara la policía

Un accidente vial registrado este martes sobre la carretera Saltillo-Torreón provocó una inesperada escena de rapiña, luego de que un camión que transportaba cerveza volcara en el kilómetro 8, cerca del Relleno Sanitario.

A pesar del aparatoso percance, no se reportaron personas lesionadas.

Testigos informaron que al poco tiempo del accidente, decenas de personas, principalmente recolectores de materiales reciclables, se acercaron al lugar y comenzaron a llevarse la mercancía caída, incluyendo botellas y tapas de cerveza. La rapiña ocurrió antes de que las autoridades pudieran asegurar la zona.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo y de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido. Mientras tanto, el conductor del camión, que resultó ileso, permaneció en el lugar a la espera del apoyo de su aseguradora.


