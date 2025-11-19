Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_19_at_4_40_45_PM_2_05f62c69cf
Coahuila

Accidente en libramiento Óscar Flores Tapia deja dos heridos

Según testigos, el accidente se debió a que un tráiler realizó un retorno que le quitó el derecho de paso a un automóvil que se desplazaba de sur a norte

  • 19
  • Noviembre
    2025

La mañana de este miércoles, un fuerte accidente se registró en el Libramiento Óscar Flores Tapia, dejando como saldo a dos personas lesionadas y daños materiales significativos. 

Los hechos ocurrieron cuando una pareja, que se dirigía a su trabajo en un vehículo Seat Toledo con placas EUX701D, terminó debajo de la caja de un tráiler. Según testigos, el accidente se debió a que el tráiler realizó un retorno que le quitó el derecho de paso a los ocupantes del automóvil, quienes se desplazaban de sur a norte, justo al llegar a la entrada de Loma Alta.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 4.40.45 PM (1).jpeg

Colocan semaforo con luces “preventivas” pero cruce sigue tornandose peligroso..

En este cruce, recientemente se instalaron semáforos con luces “preventivas”, pero su efectividad ha sido cuestionada, ya que representan un riesgo en una vía de alta velocidad. Imágenes captadas por Info7 muestran cómo transportistas y automovilistas cruzan el punto de manera imprudente.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 4.40.45 PM (2).jpeg

Elementos de la policía estatal llegaron al lugar para tomar conocimiento del accidente; sin embargo, no intervinieron para regular el tráfico, argumentando que los semáforos funcionaban correctamente. Además, no se observó la presencia de patrullas de la policía municipal de Arteaga en la zona.


