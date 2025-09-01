Cerrar X
Coahuila

Accidente en puente de Santa María deja un conductor lesionado

Un choque entre un transporte de personal y un tráiler sobre el puente de Santa María en Ramos Arizpe dejó un conductor lesionado, quien fue trasladado al IMSS

  • 01
  • Septiembre
    2025

Un accidente registrado la mañana de este lunes sobre el puente de Santa María dejó como saldo un conductor lesionado, luego de que un transporte de personal impactara por alcance a un tractocamión, en Ramos Arizpe. 

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de transporte de personal chocó en la parte trasera del camión de carga. 

El chofer del autobús resultó con una fractura en la extremidad superior izquierda.

Paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe acudieron al lugar para brindarle atención y posteriormente fue trasladado en código amarillo a la clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para su valoración médica.

El percance generó afectaciones en la circulación de la zona, mientras autoridades de tránsito realizaban las diligencias correspondientes y se retiraban los vehículos involucrados.


