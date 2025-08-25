Aclaran que no está prohibida la música en panteones de Saltillo

El secretario del Ayuntamiento de Saltillo, Francisco Saracho, desmintió los rumores que circularon en redes sociales durante el fin de semana sobre una supuesta prohibición a grupos musicales en los panteones de la ciudad.

Aclaró que agrupaciones como mariachis, bandas o “fara-faras” sí pueden ingresar, siempre y cuando se notifique previamente a la administración del panteón para evitar molestias a otras familias que estén en duelo.

Saracho explicó que esta medida busca mantener el respeto en los camposantos y permitir la convivencia armoniosa entre quienes acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.

Subrayó que no se trata de una restricción, sino de una forma de organización para garantizar que el uso de la música no interfiera con otros servicios funerarios que puedan estar llevándose a cabo simultáneamente.

El funcionario también reiteró que el ingreso de bebidas embriagantes a los panteones está estrictamente prohibido, como ha sido siempre, e hizo un llamado a la ciudadanía a respetar estos espacios.

Añadió que las disposiciones aplican para los panteones municipales, mientras que los privados cuentan con sus propios reglamentos, aunque generalmente mantienen normas similares.

