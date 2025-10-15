Cerrar X
Coahuila

Acredita la UAdeC programas educativos de ingenierías

La Universidad Autónoma de Coahuila logró la certificación de calidad para 16 programas educativos, principalmente ingenierías

  • 15
  • Octubre
    2025

La Universidad Autónoma de Coahuila logró la certificación de calidad para 16 programas educativos, principalmente ingenierías, con lo que la institución estará llegando a cerca del 60 por ciento de la matrícula estudiando con programas de calidad.

“Ya nos pasaron el dato de que ya nos acreditaron los programas educativos que se estaban evaluando, ya haremos el evento de la entrega oficial de los certificados, pero estoy muy contento porque todas las carreras que vinieron los pares a evaluar van a ser certificadas”, dijo el rector Octavio Pimentel Martínez.

Hace algunas semanas, dijo que la proyección para 2025 era de terminar con el 40 por ciento de la matrícula en programas con la certificación de calidad correspondiente; sin embargo, con la evaluación de estas carreras, se cerrará por encima de lo esperado.

La certificación de programas de estudios tiene como finalidad elevar la capacitación del personal docente, infraestructura y actualización de planes y programas, lo que le da la certeza a los empleadores de que los egresados tienen el conocimiento suficiente para desempeñarse en la vida laboral.

Agregó que se espera que para el año próximo el 80 por ciento de los planes de estudios cuenten con esta certificación. La UA de C tiene actualmente más de 90 planes de estudio.


