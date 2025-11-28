Activado operativo de seguridad en fin de año para Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, sostuvo una reunión con el comisionado de Seguridad, Miguel de la Garza, así como con autoridades estatales, para anunciar la activación del operativo especial de seguridad con motivo del cierre de año.

Durante el encuentro, se detalló que las acciones iniciarán desde este fin de semana, con el objetivo de reforzar la vigilancia en toda la ciudad.

Las autoridades destacaron que estas medidas responden al incremento en el flujo de dinero entre la población, derivado del pago de aguinaldos y otras prestaciones de fin de año.

Ante este escenario, se implementará un despliegue estratégico de elementos policiales en zonas comerciales, bancarias y puntos de alta afluencia, buscando prevenir delitos y proteger la integridad de los ciudadanos.

El alcalde Díaz González subrayó que la prioridad es garantizar que las familias saltillenses vivan un cierre de 2025 seguro y tranquilo.

Asimismo, hizo un llamado a la población a mantener medidas básicas de precaución y colaborar con las autoridades ante cualquier situación sospechosa, reforzando así un ambiente de seguridad durante la temporada decembrina.

