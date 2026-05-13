Activan medidas de protección para diputada en Coahuila

Las recientes agresiones físicas registradas entre brigadistas vinculados al partido Morena han culminado en denuncias cruzadas y la activación de protocolos de protección en favor de una candidata.

El fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, informó sobre una agresión registrada en un video, donde el también militante de Morena Edgar Sánchez ataca a miembros del equipo de la candidata Delia Hernández.

“Hay denuncias, se trata de viejas rencillas entre las brigadas, lo cual es normal. Se demandaron mutuamente y hay medidas de protección”, declaró Fernández Montañez.

Descartan tentativa de feminicidio

El fiscal también subrayó que, a raíz de los incidentes, se han implementado medidas de seguridad en favor de la candidata Delia Hernández, descartando que el ataque del fin de semana haya sido un intento de feminicidio.

“Hay medidas de protección en favor de la candidata a diputada. También hay una denuncia por parte del señor Edgar, pero es importante aclarar que no se advierte una tentativa de feminicidio”, enfatizó.

Refuerzan blindaje electoral en Coahuila

Tras una mesa de seguridad encabezada por el gobernador Manolo Jiménez, el fiscal aseguró que existen condiciones adecuadas para llevar a cabo el actual proceso electoral en el estado.

“Cualquier candidato puede solicitar protección durante las campañas”, agregó.

Fernández Montañez destacó que la reunión fue fundamental para reforzar el blindaje del proceso electoral, involucrando a los titulares de los organismos electorales y abordando las incidencias y medidas necesarias para garantizar la seguridad durante las elecciones.

Comentarios