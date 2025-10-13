Cerrar X
Coahuila

Activan protocolos por riña entre dos estudiantes en Ramos Arizpe

La Secretaría de Educacion del estado informó que se activaron protocolos de atención y prevención tras la riña entre los alumnos de secundaria en Ramos Arizpe

  • 13
  • Octubre
    2025

El secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, informó que se activaron los protocolos de atención y prevención de riesgos luego de que dos estudiantes fueran asegurados tras protagonizar una riña en una secundaria del municipio de Ramos Arizpe.

El funcionario explicó que, debido a las circunstancias personales del caso y a la protección de los menores involucrados, no es posible detallar públicamente los pasos específicos del protocolo, pero aseguró que tanto el personal del plantel como de la Secretaría de Educación actuaron conforme a los lineamientos establecidos para garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad escolar.

De acuerdo con testimonios de padres de familia, el incidente ocurrió durante el horario de clases, presuntamente por una discusión entre los alumnos que escaló a los golpes. 

“Los maestros intervinieron de inmediato para separarlos y evitar que pasara a mayores. Después llegaron autoridades educativas y se controló todo con calma”, comentó una madre de familia que presenció la movilización.

Un docente del plantel, que pidió mantener el anonimato, señaló que la rápida intervención del personal permitió evitar lesiones graves. 

“Se actuó conforme a lo que marca el protocolo. Lo importante es que los muchachos están bien y se está dando seguimiento psicológico y disciplinario”, indicó.

Garza Fishburn recordó que hace unos días también se viralizó un video de una agresión en el Colegio de Bachilleres de Saltillo (Cobac), y reiteró que la Secretaría mantiene coordinación permanente con las corporaciones de seguridad municipales y estatales.

“Siempre lo hacemos de manera coordinada con las instancias tanto estatales como municipales de seguridad, y se fortalece en aquellos casos donde haga falta una supervisión o acompañamiento recurrente”, comentó el secretario.

Agregó que los operativos de vigilancia en el entorno de las escuelas se ajustan según las necesidades detectadas, con el objetivo de prevenir actos de violencia, promover el respeto y fortalecer la convivencia escolar.

Por último, las autoridades educativas informaron que se brindará seguimiento psicológico y orientación a los alumnos involucrados, así como pláticas preventivas en el plantel para reforzar la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos.


