Acuerdan fortalecer atención médica en Coahuila

El titular del IMSS en Coahuila, José Valeriano Ibáñez de la Rosa, sostuvo una reunión con la diputada local Edna Ileana Dávalos Elizondo, en la que se expusieron los avances y proyectos en materia de salud para la entidad.

Durante el encuentro, se destacó que el instituto realiza remodelaciones en hospitales prioritarios y avanza en la construcción de dos nuevas unidades médicas en Saltillo, ubicadas en Santa Bárbara y El Cortijo, además del Hospital Regional de 260 camas, cuya edificación comenzará en los próximos meses.

Como parte de la agenda, Ibáñez de la Rosa invitó a la legisladora a recorrer la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, una de las 10 con las que cuenta el IMSS en todo el país, donde la directora Laura Irene Pérez Montes mostró el equipo e infraestructura disponible.

En la reunión participaron también el empresario Gerardo Covarrubias Chávez, así como responsables de las áreas médicas y administrativas del instituto.

Ambos coincidieron en mantener comunicación permanente para fortalecer los servicios en municipios como Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, con atención tanto a derechohabientes como a población sin seguridad social.





