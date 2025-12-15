Acusan falta de interés de la Fiscalía en denuncias ciudadanas

A unos días de que el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmara, durante su Segundo Informe de Gobierno, que en Coahuila “quien la hace la paga”, habitantes de la Congregación Gómez Farías, ubicada a 60 kilómetros de la capital, denunciaron que siguen sin recibir una respuesta efectiva de las autoridades ante lo que describen como un proceso irregular de despojo de viviendas, intimidaciones y amenazas de desalojos que afecta a decenas de familias.

Un grupo de pobladores acudió el pasado lunes 1 de diciembre al Palacio de Gobierno para solicitar la intervención directa del Ejecutivo estatal y explicaron que, desde hace meses, enfrentan intentos de desalojo encabezados —según sus testimonios— por Héctor Quijano Valdés y Gloria Cortés Herrera, quienes aseguran representar a una sociedad civil denominada “Valentín Gómez Farías”, pese a que, de acuerdo con los habitantes, esta organización caducó legalmente en 1959.

Los denunciantes señalaron que los presuntos representantes han intentado apropiarse de casas centenarias, cercar calles y ocupar viviendas, incluso en casos donde los dueños fallecieron recientemente. Una de las vecinas relató que, tras la muerte de una mujer adulta mayor, la vivienda fue señalada para demolición una semana después del funeral, colocándose una lona con fecha previa al fallecimiento. Esa misma noche, aseguró, varias personas golpearon la fachada y posteriormente un hombre que dijo venir de la Fiscalía llegó portando —afirma— una orden de desalojo.

La comunidad, integrada por alrededor de 200 familias y 300 viviendas, acusa que adultos mayores de más de 90 años han sido amenazados directamente, y teme que el grupo señalado intente apropiarse también del pozo de agua que abastece a la congregación, como ocurrió en 2014.

Denuncian falta de avances en la Fiscalía y señalan dilación en la investigación

Los habitantes aseguraron que han presentado denuncias formales; sin embargo, acusan que la Fiscalía General del Estado, encabezada por Federico Fernández Montañez, ha dado un seguimiento lento y sin resoluciones claras. Afirman que algunos notificadores que se presentan en la comunidad se identifican como personal de la propia institución, lo que ha incrementado la incertidumbre entre los pobladores.

En el expediente oficial 12146/SAL/UAI/2025, integrado por la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Violentos Mesa II, se detalla que la disputa actual se concentra en el predio Solar 25, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza de Gómez Farías. Este inmueble se encuentra asegurado por la Fiscalía desde el 15 de noviembre de 2025, dentro de una investigación relacionada con el homicidio de una persona identificada en los documentos como “Valentín Gómez Farias”.

Los documentos muestran que Gloria Cortés Herrera y Héctor Quijano Valdés comparecieron ante la Fiscalía afirmando ser propietarios del Solar 25, presentando recibos, actas y documentos de la supuesta sociedad civil. Por lo anterior Rubén David Covarrubias de Hoyos solicitó formalmente la restitución del terreno, asegurando que pertenece a su familia y aportando comprobantes de posesión.

El predio permanece bajo custodia del Ministerio Público mientras se analiza la autenticidad de los documentos y se determina su propiedad legal. Los pobladores sostienen que esta falta de claridad ha permitido que continúen los actos de hostigamiento, pues —afirman— la autoridad no ha frenado de manera definitiva los intentos de despojo ni ha impedido que particulares ingresen a inmuebles en controversia.

“El cacicazgo no puede seguir”: pobladores piden la intervención del gobernador

Durante su audiencia en Palacio de Gobierno, habitantes como María del Carmen Gaytán y María de la Luz pidieron al Estado voltear hacia la comunidad, argumentando que la situación ha escalado a un nivel insostenible. “Pedimos auxilio… esto no puede estar pasando en pleno siglo XXI”, expresaron al considerar que están frente a un intento de apropiación territorial “sin sustento legal”.

La representación de los inconformes fue recibida por Felipe Flores, funcionario de la Secretaría de Gobierno, quien aseguró que el caso será revisado para determinar si existen irregularidades legales o administrativas detrás de las acciones denunciadas.

Los habitantes demandaron una respuesta contundente y acorde al mensaje del gobernador sobre la aplicación de la ley: “Si en Coahuila quien la hace la paga, queremos que aquí también se aplique. Vivimos con miedo, pero seguimos esperando justicia”, señalaron.

Mientras tanto, la comunidad continúa en espera de que la autoridad estatal y la Fiscalía aclaren la situación jurídica de los predios, deslinden responsabilidades y garanticen la seguridad de las familias de Gómez Farías.

