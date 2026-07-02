Afecta a turismo de negocios en Coahuila incertidumbre del T-MEC

Freno a inversiones por incertidumbre del T-MEC deja pérdidas por 3 mil millones de pesos a hoteleros ante la falta de certeza sobre el acuerdo comercial

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La incertidumbre que desde hace más de un año ha generado la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) mantiene frenados proyectos de inversión y ampliaciones de empresas en Coahuila, situación que ya provocó una caída de entre el 20 y el 22 por ciento en el turismo de negocios y pérdidas estimadas en 3 mil millones de pesos para el sector hotelero estatal.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, quien explicó que el impacto comenzó a sentirse desde el año pasado, cuando las empresas empezaron a posponer decisiones de inversión ante la falta de certeza sobre el futuro del acuerdo comercial.

“Desde el año pasado lo estamos padeciendo porque desde ahí empezamos a ver el deterioro”, señaló.

Explicó que el turismo de negocios representa casi el 40 por ciento de la ocupación hotelera en Coahuila, impulsado por la llegada de ejecutivos y empresarios provenientes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Grecia y otros países con inversiones en la entidad.

Sin embargo, indicó que la incertidumbre generada por la política comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevó a numerosas empresas a detener proyectos de expansión y replantear sus inversiones, reduciendo también la llegada de personal corporativo al estado.

“Esa incertidumbre nos pegó duro porque la gente no sabe si va a invertir, si van a llegar nuevas inversiones o si van a seguir con los proyectos o las ampliaciones”, afirmó.

El empresario señaló que esta situación ha provocado una disminución de entre 20 y 22 por ciento en el turismo corporativo y estimó que, de mantenerse esta tendencia, las pérdidas para la industria hotelera de Coahuila alcanzarán los 3 mil millones de pesos al cierre de este año.

Añadió que el impacto también se refleja en la industria automotriz, donde varios proyectos y pedidos relacionados con nuevos modelos fueron pospuestos, reduciendo la movilidad de ejecutivos, proveedores y personal especializado que tradicionalmente genera una importante ocupación hotelera.

Dávila Rodríguez consideró que mientras persista la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC será difícil recuperar el dinamismo del turismo de negocios, por lo que las empresas deberán adaptarse a escenarios de inversión de corto plazo y explorar nuevos mercados internacionales.

Finalmente, estimó que el panorama podría comenzar a estabilizarse durante 2027, conforme exista mayor claridad sobre las reglas comerciales entre México y Estados Unidos y las compañías retomen sus planes de expansión e inversión.