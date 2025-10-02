Cerrar X
Coahuila

AIC deporta a mujer acusada de tráfico de personas

Tras un operativo coordinado, una mujer de 45 años fue detenida por elementos estadounidenses al ser acusada de delitos de alto impacto

  • 02
  • Octubre
    2025

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, detuvo y realizó deportación controlada de Susana “N” de 45 años de edad a elementos de los U.S Marshals.

La detención se realizó el pasado primero de octubre del presente año en ciudad de Acuña a la originaria estadounidense por el delito de tráfico de personas, quien contaba con la orden de arresto por la autoridad norteamericana.

Tras un operativo coordinado se logró dar con la mujer acusada quien ya se encuentra a disposición de las autoridades estadounidenses.

Junto al Instituto Nacional de Migración (INM) se realizó la deportación controlada por el Puente Internacional Acuña-Del Río, Texas.


