Cerrar X
EH_UNA_FOTO_c8e82f7be4
Coahuila

Albergará Saltillo evento de artes marciales mixtas

El evento busca mostrar talento local y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de aspirar a niveles profesionales e internacionales

  • 23
  • Octubre
    2025

El próximo 27 de noviembre, Saltillo será escenario de un evento de artes marciales mixtas que promete marcar un antes y un después en la disciplina dentro del estado. Así lo dio a conocer Bernardo Rodríguez, organizador del evento, quien aseguró que se trata de “un vuelo sin precedentes” que reunirá a peleadores locales y visitantes, incluyendo miembros del equipo de Nuevo León.

Rodríguez explicó que se llevarán a cabo 12 peleas oficiales bajo la reglamentación de la Federación de Artes Marciales Mixtas de México, con la supervisión del INEDEC, garantizando un evento profesional, seguro y con todas las condiciones necesarias para la competencia. “Queremos mostrar talento de diferentes partes del estado y ofrecer a los jóvenes la oportunidad de aspirar a niveles profesionales e incluso internacionales”, señaló.

El organizador destacó la evolución de este deporte en México, recordando que hace 25 años era prácticamente desconocido y se le conocía como “valetodo”. Hoy, afirmó, las artes marciales mixtas son un deporte oficial reconocido a nivel mundial, con reglas claras y un enfoque en la disciplina y la formación de los competidores.

Bernardo Rodríguez aseguró que este tipo de eventos no solo busca la competencia, sino también ofrecer a los jóvenes un espacio donde puedan canalizar su energía, formarse profesionalmente y trascender más allá del nivel amateur o de exhibición.

Con este evento, Saltillo se posiciona como un referente regional en artes marciales mixtas, ofreciendo a los espectadores un espectáculo deportivo de calidad y contribuyendo al crecimiento de la disciplina en México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T092015_027_d5b57e437d
Festival Ánimas del Desierto 2025 llenará de color a Saltillo
contaminacion_saltillo_7078a993fd
Se mantienen los dias de contaminación críticos en Saltillo
6a242ed6_af62_445f_aba0_5df1ea7a6726_4aeafc7e45
Saltillo será sede de un evento de Artes Marciales Mixtas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T133738_260_543257622a
Arranca construcción del nuevo C4 Norte en Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_24_T132943_373_3a048e6f75
Descartan participación de corporaciones: caso jóvenes de Allende
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T132205_383_6c3c25a04b
Vinculan a Donovan 'N' por asesinato del abogado Cohen en CDMX
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×