Alcalde sigue 'falseando' información en materia de seguridad

El diputado Antonio Attolinni, señaló que el alcalde de Torreón, incurrió nuevamente en declaraciones falsas que buscan ocultar la realidad de su administración.

“La primera mentira: su autoridad no está en entredicho, según él. La realidad es otra. La intervención del Gobierno del Estado en materia de seguridad en Torreón fue reconocida públicamente por el propio gobernador Manolo Jiménez, y se debió precisamente a los malos resultados y la incapacidad del alcalde para garantizar la seguridad de las y los torreonenses”

El legilasdor dijo que este semestre la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) reportó un deterioro alarmante en la percepción ciudadana de seguridad en Torreón en el primer semestre de 2025.

A ello, se suma el asesinato de Rolando Medina en Nuevo Mieleras, lo cual derivó en la recomendación 07/2025 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que responsabiliza directamente al Ayuntamiento de Torreón, prueba irrefutable del fracaso de Cepeda al frente de la estrategia de seguridad municipal.

Asi mismo, cuestionó que el edil no ha querido dar una declaración a casos de abusos ocurridos durante el periodo del exdiretor de Seguridad Pública, Cesar Perales.

“¿Por qué no cumple con la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que le exige corregir las violaciones cometidas por su corporación?” finalizó.

