Alistan autoridades desfile por el 16 de septiembre en Saltillo

Con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, autoridades municipales, estatales y federales, junto con el Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad, afinaban este lunes los preparativos para el tradicional desfile cívico-militar en Saltillo.

El recorrido dará inicio en punto de las 10:00 de la mañana de este martes 16 de septiembre y se desarrollará sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde se espera la participación de contingentes escolares, dependencias gubernamentales y agrupamientos militares.

De acuerdo con las autoridades organizadoras, se prevé la presencia de miles de asistentes que se darán cita a lo largo de la vialidad para presenciar el desfile, que forma parte de las celebraciones patrias en la capital coahuilense.