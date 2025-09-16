Cerrar X
EH_UNA_FOTO_9824cda1a8
Coahuila

Alistan autoridades desfile por el 16 de septiembre en Saltillo

Saltillo afina los preparativos para el desfile cívico-militar del 16 de septiembre, con el que conmemorará el 215 aniversario del inicio de la Independencia

  • 16
  • Septiembre
    2025

Con motivo del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, autoridades municipales, estatales y federales, junto con el Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad, afinaban este lunes los preparativos para el tradicional desfile cívico-militar en Saltillo.

El recorrido dará inicio en punto de las 10:00 de la mañana de este martes 16 de septiembre y se desarrollará sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde se espera la participación de contingentes escolares, dependencias gubernamentales y agrupamientos militares.

De acuerdo con las autoridades organizadoras, se prevé la presencia de miles de asistentes que se darán cita a lo largo de la vialidad para presenciar el desfile, que forma parte de las celebraciones patrias en la capital coahuilense.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_importaciones_chinas_2144b72d68
'Acapara' Nuevo León el 10% de las importaciones chinas
Whats_App_Image_2025_09_16_at_11_19_33_PM_8fb1876a99
Coreanas 'regias' celebran tradiciones patrias a distancia
Whats_App_Image_2025_09_16_at_11_16_06_PM_b80f392b28
'Fin de alianza con Delta no afectará a clientes': Aeroméxico
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_16_at_11_44_55_PM_fff956560b
André-Pierre Gignac vive un 2025 para el olvido
Whats_App_Image_2025_09_16_at_11_16_06_PM_b80f392b28
'Fin de alianza con Delta no afectará a clientes': Aeroméxico
finanzas_importaciones_chinas_2144b72d68
'Acapara' Nuevo León el 10% de las importaciones chinas
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×