Alistan operativo y cierre vial para desfile del 16 de septiembre

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que todo está listo para el operativo especial con motivo del desfile cívico-militar por la conmemoración de la Independencia de México, que se llevará a cabo este martes 16 de septiembre Sobre el bulevar Conocen Carranza A Las 10:00 de la mañana en Saltillo.

Como parte del dispositivo, se realizará el cierre total del bulevar Venustiano Carranza en ambos sentidos, desde el bulevar Francisco Coss hasta el Periférico Luis Echeverría Álvarez.

La subdirectora de Tránsito, Zulema Banda Alemán, detalló que la vialidad será cerrada a partir de las 6:00 de la mañana y permanecerá inhabilitada hasta la conclusión del evento, incluyendo todas las intersecciones que conectan con dicho tramo.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y programar sus traslados con anticipación para evitar contratiempos durante el desarrollo del desfile, el cual contará con la participación de instituciones educativas, corporaciones de seguridad y elementos del Ejército Mexicano.

Comentarios