Allende busca renacer con concurso nacional de parrillero

El municipio de Allende, conocido por un trágico episodio en su historia reciente, busca ahora dejar atrás el dolor y proyectarse como un referente positivo en el estado. En esta nueva etapa, la localidad será sede de un concurso nacional de parrilleros que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

Miguel Moncada, juez nacional de parrilleros, dio a conocer que visitará Allende junto con otros expertos para calificar este esperado evento gastronómico. Destacó la importancia de que un municipio como Allende apueste por actividades familiares y de integración social, utilizando la cultura culinaria como motor de reconstrucción y orgullo comunitario.

El concurso busca atraer a visitantes de distintas partes del estado y del país, y todos los detalles ya están disponibles en redes sociales. La participación ciudadana y el ambiente festivo buscan enviar un mensaje claro: Allende está de pie, con la mirada puesta en el futuro y decidido a escribir una nueva historia.

