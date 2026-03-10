Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fd4eb9b0_416b_4629_950b_5ddca8e9aab6_8788ad2c11
Coahuila

Analiza Ramos Arizpe permisos para cuatro nuevos fraccionamientos

Los fraccionamientos deben cumplir con la donación de terrenos adecuados para equipamiento urbano, especialmente para escuelas y áreas verdes

  • 10
  • Marzo
    2026

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe analiza actualmente la autorización de cuatro nuevos fraccionamientos en distintos sectores del municipio, proyectos que en conjunto podrían representar la construcción de cientos de viviendas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las solicitudes corresponden a desarrollos habitacionales de distintos tamaños, algunos de ellos con propuestas de 80, 100, 280 y hasta 500 casas, por lo que el municipio revisa que cada proyecto cumpla con los requisitos urbanos antes de otorgar los permisos correspondientes.

Explicó que uno de los criterios principales para autorizar estos desarrollos es garantizar la disponibilidad de agua potable, ya que el municipio busca evitar la expansión de zonas habitacionales en áreas donde no exista capacidad para abastecer el servicio.

ba9308a4-6dcb-4017-bcae-204176368f8f.jpeg

El edil señaló que además de este requisito, los fraccionamientos deben cumplir con la donación de terrenos adecuados para equipamiento urbano, especialmente para escuelas y áreas verdes, los cuales deberán contar con superficies suficientes y condiciones apropiadas para su aprovechamiento.

Detalló que en los nuevos desarrollos se exige que los espacios destinados a planteles educativos cumplan con dimensiones mínimas establecidas, como 3 mil 500 metros cuadrados para jardines de niños, más de 5 mil metros cuadrados para primarias y hasta 8 mil metros cuadrados para secundarias, además de que sean terrenos planos y aptos para la construcción.

Gutiérrez Merino agregó que el objetivo es ordenar el crecimiento urbano del municipio y asegurar que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con los servicios básicos y la infraestructura necesaria para atender a la población. 

96912d3f-56f3-4cad-b2d9-b31098e742a8.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

JAD_2026_9a5e4bd627
Denuncian agua turbia en hogares de Matamoros
Loma_Larga_0600842fce
¡Adiós, cerros verdes! Devastan Loma Larga para fraccionamientos
Whats_App_Image_2026_03_09_at_7_11_20_PM_c60286ba22
Extienden programa de bacheo en Ciudad Victoria
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_Petro_c30cb0d393
Claudia Sheinbaum conversa por teléfono con Gustavo Petro
7dd97c258d9ac1e45512209ddbac3112b4ee9ba1w_bc44502bd6
Preparan 'Plan B' para aprobar la Reforma Electoral
EH_UNA_FOTO_0e1cee667b
Licencia de Sergio Mayer desata proceso interno en Morena
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×