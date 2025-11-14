Analizan desafíos familiares en seminario de trabajo social

Con el propósito de fortalecer la reflexión académica, el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento en torno a los nuevos desafíos que enfrentan las familias en el contexto contemporáneo, la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Autónoma de Coahuila realiza el VIII Seminario de Investigación de la Red Nacional Trabajo Social y Familia, bajo el lema “Acciones disciplinares contemporáneas para los abordajes en contextos familiares que inciden en los escenarios futuristas” del 13 al 15 de noviembre de 2025

En el Aula Magna “José María Fraustro Siller” del Campus Poniente, presidieron el acto inaugural la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; en representación del rector Octavio Pimentel Martínez, asistió la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández; acompañados por el presidente de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social A.C., Martín Castro Guzmán.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la relevancia de la labor que realizan las y los trabajadores sociales, especialmente en el contexto actual, donde su intervención resulta cada vez más necesaria y especializada.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad Sureste, Dra. Eva Kerena Hernández dijo que es un motivo de orgullo para la institución ser sede del Octavo Seminario de Investigación de la Red Nacional Trabajo Social y Familia, al considerarlo un ejemplo del trabajo académico colaborativo entre universidades, especialistas y comunidades comprometidas con el fortalecimiento del Trabajo Social.

