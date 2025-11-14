Cerrar X
EH_UNA_FOTO_1_8175335620
Coahuila

Analizan desafíos familiares en seminario de trabajo social

El evento busca fortalecer la reflexión académica, el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento en torno a los nuevos desafíos de las familias

  • 14
  • Noviembre
    2025

Con el propósito de fortalecer la reflexión académica, el intercambio de experiencias y la generación de conocimiento en torno a los nuevos desafíos que enfrentan las familias en el contexto contemporáneo, la Facultad de Trabajo Social (FTS) de la Universidad Autónoma de Coahuila realiza el VIII Seminario de Investigación de la Red Nacional Trabajo Social y Familia, bajo el lema “Acciones disciplinares contemporáneas para los abordajes en contextos familiares que inciden en los escenarios futuristas” del 13 al 15 de noviembre de 2025

En el Aula Magna “José María Fraustro Siller” del Campus Poniente, presidieron el acto inaugural la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; en representación del rector Octavio Pimentel Martínez, asistió la coordinadora de la Unidad Saltillo, Eva Kerena Hernández; acompañados por el presidente de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social A.C., Martín Castro Guzmán.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la relevancia de la labor que realizan las y los trabajadores sociales, especialmente en el contexto actual, donde su intervención resulta cada vez más necesaria y especializada.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad Sureste, Dra. Eva Kerena Hernández dijo que es un motivo de orgullo para la institución ser sede del Octavo Seminario de Investigación de la Red Nacional Trabajo Social y Familia, al considerarlo un ejemplo del trabajo académico colaborativo entre universidades, especialistas y comunidades comprometidas con el fortalecimiento del Trabajo Social.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

4952196240204565349_bdd8891a3c
Reconocen a Escobedo como ejemplo del Plan México
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T170604_225_fddae74330
Entrega De la Peña ambulancia con tecnología Spectral Blue
Whats_App_Image_2025_11_05_at_4_10_18_PM_20cf068c85
Propone PRI ley para fomentar donación de órganos en NL
publicidad

Últimas Noticias

G5v_Zjw_bk_A_Au_B_Us_056f6739d7
Labubu inicia su camino hacia una franquicia cinematográfica
c12d9bd0_0f6e_46c8_8ef0_31ac40d50e8f_ddd2c47c68
Llega el 21K NL 2025, el Medio Maratón 'más rápido de México'
3_X7_DGETE_65_BGDMISSVAJSFNZAY_b08a9a5de6
EUA revela nuevo ataque letal bajo operación ‘Lanza del Sur’
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
publicidad
×