Coahuila

Anuncia Coahuila inversiones por hasta US$300 millones

Coahuila anunció la llegada de siete nuevos proyectos de inversión antes de que concluya el año, con un monto estimado entre $200 y $300 millones de dólares

  28
  Octubre
    2025

Antes de concluir el año, el Gobierno de Coahuila dará a conocer siete nuevos proyectos de inversión con un monto estimado entre 200 y 300 millones de dólares, que se traducirán en la creación de alrededor de 4 mil empleos en las regiones Centro, Laguna y Sureste, informó el secretario de Economía del Estado, Luis Olivares Martínez.

El funcionario detalló que, pese a los retos económicos y a la competencia internacional por atraer nuevas empresas, Coahuila mantiene su liderazgo industrial y estabilidad económica, lo que ha permitido seguir captando inversiones estratégicas.

“Este año ha sido complejo en materia de atracción, pero seguimos siendo un estado fuerte, competitivo y con rumbo claro. Nuestra responsabilidad es mantenernos atentos a los cambios y brindar condiciones adecuadas para que las empresas sigan confiando en Coahuila”, señaló Olivares Martínez.

El titular de Economía destacó que la planta Stellantis en Saltillo es ejemplo del posicionamiento industrial que tiene la entidad a nivel internacional, al combinar eficiencia, innovación y mano de obra calificada.

Empresas apuestan por la estabilidad del Estado.

Respecto al reciente anuncio de que no se aplicarán nuevos aranceles a partir del 1 de noviembre, Olivares Martínez consideró que esta decisión otorga certidumbre a los inversionistas, aunque reconoció que las empresas han aprendido a operar en entornos cambiantes.

“Las compañías ya saben adaptarse a escenarios de incertidumbre. Lo ideal sería contar siempre con certeza, pero no pueden detenerse ni frenar sus proyecciones, que muchas veces son multianuales”, explicó.

Añadió que las inversiones que están por confirmarse reflejan la confianza del sector privado en la estabilidad laboral, energética y logística del estado, factores que continúan diferenciando a Coahuila frente a otras entidades del norte del país.

Finalmente, Olivares Martínez subrayó que, sin importar los ajustes o políticas que se definan en el entorno nacional e internacional, el objetivo del gobierno estatal es aprovechar cada escenario para fortalecer su posición económica.

“Con independencia de cuáles sean las reglas del juego, en Coahuila siempre buscamos sacar el mejor provecho y mantenernos bien posicionados”, concluyó.


