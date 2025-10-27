Cerrar X
Coahuila

Anuncian acciones legales por incendios en colonia Urbivilla

El alcalde Tomás Gutiérrez anunció que habrá acciones legales por los siniestros provocados por disputas en torno a la regularización de predios

  • 27
  • Octubre
    2025

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció que el Ayuntamiento de Ramos Arizpe emprenderá acciones legales contra los responsables de los incendios registrados en la colonia Urbivilla del Bosque, los cuales —según denuncias vecinales— habrían sido provocados de forma intencional por disputas en torno a la regularización de predios.

El edil explicó que los siniestros están relacionados con conflictos entre habitantes que ocupan terrenos prestados y los propietarios legítimos, quienes ya iniciaron el proceso de escrituración ante la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (SEVOT).

“Ya estamos teniendo la regularización de los predios, y muchos de los que estaban prestados no se quieren salir. Los dueños o algunas personas están provocando los incendios para presionar a que desocupen los terrenos”, señaló Gutiérrez Merino.

El alcalde calificó estos hechos como “intencionales y reiterados”, advirtiendo que representan un riesgo de tragedia para las familias que habitan en la zona, además de pérdidas materiales y gastos adicionales para el municipio.

“Aparte de que se queman las pocas pertenencias de las personas, es un gasto para el municipio. Ya cada ratito lo están haciendo muy intencionalmente, y así lo han dicho los propios vecinos”, afirmó.

Gutiérrez Merino informó que el Ayuntamiento ha solicitado la intervención de la Policía Municipal y de Protección Civil, y que se han identificado casos previos con personas responsables, aunque algunos incendios recientes se atribuyeron a fallas eléctricas o conflictos personales.

“No tenemos exactamente quiénes los provocan ni a qué hora, pero sí podemos sacar responsabilidades. Ya ha intervenido la Policía y, si continúan, se actuará conforme a la ley”, advirtió.

El edil adelantó que esta semana se sostendrá una reunión con los líderes vecinales de Urbivilla —entre cinco y seis grupos que operan en la zona— para frenar la manipulación entre colonos y prevenir nuevos siniestros.

“Vamos a platicar con todos los líderes para que esto no se siga repitiendo. No queremos una tragedia, queremos poner orden y proteger a las familias”, subrayó.

El alcalde reiteró que el municipio continuará acompañando el proceso de regularización de predios y pidió a los habitantes de Urbivilla evitar los conflictos que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad.

“Las escrituras ya están en puerta. No vale la pena arriesgar vidas ni causar incendios por terrenos que ya tienen dueño. Actuaremos con firmeza y conforme a la ley”, concluyó Gutiérrez Merino.


