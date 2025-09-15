Cerrar X
Coahuila

Anuncian cierre de calles por festejos patrios en Saltillo

Saltillo anunció cierres viales en el centro a partir del 15 de septiembre por los festejos del Grito y el desfile del 16. Se recomienda planificar rutas.

  • 15
  • Septiembre
    2025

Con motivo de los festejos del Grito de Independencia, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó sobre los cierres viales que se implementarán en el primer cuadro de la ciudad a partir de las primeras horas del lunes 15 de septiembre.

Las calles que rodean la Plaza de Armas, como Allende, Aldama, Hidalgo, Morelos, Bravo y Juárez, estarán parcialmente restringidas para permitir el desarrollo seguro de las actividades patrias.

El operativo será coordinado por la Subdirección de Tránsito, en conjunto con más de 100 elementos de seguridad que estarán desplegados en el área para resguardar a los asistentes y garantizar el orden durante la ceremonia del Grito.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 7.40.50 AM.jpeg

Autoridades municipales detallaron que algunos cierres, como en la calle Aldama, podrían modificarse según las condiciones y necesidades en tiempo real, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales.

Además, el martes 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional desfile cívico, lo cual implicará el cierre completo del bulevar Venustiano Carranza, desde el bulevar Francisco Coss hasta el Periférico Luis Echeverría, en ambos sentidos, desde las 6:00 de la mañana.

La Comisaría exhortó a los ciudadanos a prever sus rutas, usar vías alternas y salir con tiempo para evitar contratiempos durante estas celebraciones patrias.


