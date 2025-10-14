Cerrar X
Anuncian edición 35 Simposium de Mercadotecnia UAdeC en Saltillo

La Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila, celebrará la trigésima quinta edición de su tradicional Simposium de Mercadotecnia

La Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo, celebrará la trigésima quinta edición de su tradicional Simposium de Mercadotecnia, un evento académico que promueve el aprendizaje, la innovación y el desarrollo profesional de futuros mercadólogos.

Organizado por directivos, docentes y un comité multidisciplinario de estudiantes, el simposium busca fortalecer habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.

“Formar parte del comité me ha permitido aprender cómo se gestiona un evento de gran magnitud y cómo se trabaja en conjunto para lograr resultados reales”, señaló Mariana Hernández, estudiante de séptimo semestre y miembro del equipo de logística.

Bajo la temática “Mind to Mind, Marketing for Life”, el evento pretende explorar la dimensión humana del marketing, conectando mente con mente y corazón con corazón, explicó Diana López, presidenta del comité organizador.

La jornada contará con conferencias magistrales de especialistas nacionales e internacionales que abordarán tendencias en marketing digital, publicidad, logística, producción de eventos y emprendimiento, entre otros temas estratégicos.

“Cada edición del simposium es una oportunidad para que nuestros estudiantes vean de cerca cómo la mercadotecnia evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones y tecnologías”, indicó la Mtra. Laura Martínez, directora de la Facultad de Mercadotecnia.

Egresados y asistentes anteriores destacan el valor del evento. “El simposium me ayudó a decidir hacia qué área de la mercadotecnia quería enfocar mi carrera. Escuchar a expertos te motiva a seguir preparándote y te muestra que hay muchas oportunidades fuera del aula”, compartió Carlos Vázquez, generación 2022.

La trigésimo quinta edición se realizará el jueves 30 de octubre en el Aula Magna del Campus Arteaga. La entrada será libre para estudiantes y público interesado en la mercadotecnia y la comunicación.


