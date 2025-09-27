Cerrar X
Coahuila

Anuncian inversión de $15 mdp para mobiliario en escuelas

Este programa continuará implementándose durante el presente ciclo escolar, para mejorar de manera progresiva la infraestructura básica de cada municipio

  • 27
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destinó una inversión de 15 millones de pesos para apoyar con mobiliario a 150 planteles educativos en el estado, informó Gabriel Elizondo, representante de Mejora Coahuila.

Explicó que estos apoyos se están distribuyendo en los 138 municipios, a escuelas previamente identificadas. 

Señaló que se mantiene contacto con maestros y maestras a fin de conocer cuáles centros educativos requieren con mayor urgencia el equipamiento.

e44da7ca-2db7-43e5-a967-ac347fb59d13.jpg

Elizondo subrayó que el objetivo de esta acción es que niñas, niños y jóvenes cuenten con las mejores condiciones en sus escuelas para desarrollar sus estudios.

“Estamos escuchando directamente a los docentes, porque son quienes conocen de primera mano las necesidades de cada plantel. 

La instrucción es que el apoyo llegue a donde más se requiere”, comentó el funcionario.

En la primaria “Miguel Hidalgo” de Saltillo, la directora Patricia Torres destacó que la llegada de pupitres nuevos representa un beneficio directo para los alumnos. 

“Había salones donde los niños compartían bancos porque no alcanzaban. Ahora podremos darles espacios dignos para que tomen clases”, señaló.

5b4e4209-929a-4b2c-856c-deb26026fb9b.jpg

Por su parte, Javier Hernández, padre de familia en la región Laguna, reconoció la importancia de esta inversión. 

“Muchas veces los estudiantes tienen que adaptarse a muebles rotos o en mal estado. Que el gobierno invierta en esto ayuda a que nuestros hijos tengan un mejor ambiente para aprender”, expresó.

Alumnas y alumnos también manifestaron su entusiasmo.

“Antes las sillas estaban flojas y a veces nos daba miedo que se rompieran. Con los nuevos escritorios vamos a estar más cómodos y podremos concentrarnos mejor”, dijo Daniela, estudiante de secundaria.

De acuerdo con las autoridades, el programa de mobiliario escolar continuará implementándose durante este ciclo, con el compromiso de mejorar progresivamente la infraestructura básica en todos los municipios.


Comentarios

