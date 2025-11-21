Anuncian juicio político para destituir a Román Torres en Torreón

Bajo la consigna de “Román debe caer”, el diputado local de Morena en Coahuila, Antonio Attolini, anunció que promoverá un juicio político para destituir al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González.

Esto lo anunció en su segundo informe de actividades legislativas, el cual realizó en la Arena Coliseo de Lucha Libre “Tony Arellano”, ubicada en ese municipio.

En el evento, además del mensaje, Attolini se lanzó desde las cuerdas simulando derribar a los “personajes corruptos” de Torreón, los cuales son encabezados por el alcalde priista. En uno de los muros, había una lona grande que decía “Román debe caer”

Se explicó que Cepeda ha incurrido en actos de corrupción, como el desvío de $66 millones de pesos de la empresa pública Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (SIMA)

“Hoy anuncio lo más contundente de la noche: la presentación del juicio político para destituir al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. “Hoy comenzamos una revolución pacífica, democrática y valiente: la revolución de un pueblo que ya no acepta el abandono, la corrupción ni el desprecio; Torreón merece más; Torreón merece dignidad”, dijo el diputado local.

El Horizonte publicó que en el municipio de Torreón se han presentado hechos de violencia que han prendido los focos de alarma.

Además, voces expertas indicaron que el alcalde no tiene una estrategia de seguridad para evitar “contagiarse” de hechos delictivos como el asesinato del ex secretario del Ayuntamiento del municipio de Gómez Palacio, Durango.

Ante casi 1,000 personas, el diputado local morenista dijo que es prioridad recuperar la seguridad, porque con esta llegan oportunidades de desarrollo para los torreoneses.

“La seguridad no es un retén; es la vida digna del pueblo; no hablamos de la seguridad de botas, balas o retenes. Hablamos de la seguridad de terminar la preparatoria después de la secundaria; la seguridad de entrar a un hospital que atienda la salud y no la cuenta de banco; la seguridad de llegar con dignidad al fin de mes; esa es la seguridad que nos han negado”, indicó.

El informe de Attolini, en realidad, fue un acto político-cultural y, según dijo, profundamente simbólico que combinó tres rondas de lucha libre con un mensaje directo al corazón del pueblo de Torreón.

