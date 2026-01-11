Aplican autoridades acciones de proximidad ante frente frío

Este fin de semana en que la temperatura desendio en la region sureste, la Policía Estatal de Coahuila apoyó con bebidas calientes y pan a personas que se encontraban en espera de sus familiares a las afueras de diversos hospitales de Saltillo.

Estas acciones se suman a las emprendidas por diversas corporaciones en las diferentes regiones de Coahuila.

Tan solo en diciembre la Policía Estatal realizó más de 100 acciones de proximidad en posadas y convivios en zonas urbanas y poblados rurales.

Tanto la Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción (PAR) en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado han trabajado de la mano para coordinar acciones de apoyo y auxilio con la ciudadanía





