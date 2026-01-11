Podcast
Aplican_acciones_proximidad_ante_frente_frio_40552ca758
Coahuila

Aplican autoridades acciones de proximidad ante frente frío

  • 11
  • Enero
    2026

Este fin de semana en que la temperatura desendio en la region sureste, la Policía Estatal de Coahuila apoyó con bebidas calientes y pan a personas que se encontraban en espera de sus familiares a las afueras de diversos hospitales de Saltillo

Aplican-acciones-proximidad-ante-frente-frío.jpg

Estas acciones se suman a las emprendidas por diversas corporaciones en las diferentes regiones de Coahuila.

Aplican-acciones-proximidad-ante-frente-frío.jpg

Tan solo en diciembre la Policía Estatal realizó más de 100 acciones de proximidad en posadas y convivios en zonas urbanas y poblados rurales.

Aplican-acciones-proximidad-ante-frente-frío.jpg

Tanto la Policía Estatal, Policía de Acción y Reacción (PAR) en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado han trabajado de la mano para coordinar acciones de apoyo y auxilio con la ciudadanía

Aplican-acciones-proximidad-ante-frente-frío.jpg


