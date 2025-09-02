Cerrar X
cb9acb8c_98be_4275_8c2c_72abc66ed0ab_7727f6a59c
Coahuila

Aprueban chequeos gratuitos para adultos mayores

Legisladores del Congreso del Estado aprobaron la iniciativa para ofrecer servicios de salud gratuitos para las personas de la tercera edad

  • 02
  • Septiembre
    2025

Las y los legisladores del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el articulo 14 de la Ley de Personas Adultas Mayores, una propuesta por el diputado Alberto Hurtado Vera.

“Con esta aprobación unánime se concreta un gran logro para nuestras y nuestros adultos mayores pues se establece que todos los estudios geriátricos anuales serán gratuitos en todos los centros de salud públicos de la entidad sin importar de donde seas derechohabiente”, detalló el diputado local.

En este sentido, Hurtado Vera comentó que esta propuesta nació dentro de las consultas legislativas que realizó en todas las regiones del estado, por ello aplaudió su aprobación durante la sesión realizada la semana pasada en el recinto del Congreso Estatal.

“Construimos esta iniciativa de la mano de las y los ciudadanos y con el sentir de nuestros adultos mayores con quienes platiqué, incluyendo a mi gente de las colonias y barrios de Saltillo, quienes preocupados me dijeron que no tener seguridad social les impedía realizarse sus análisis o estudios que les ayuden a detectar o prevenir enfermedades crónico degenerativas”, dijo.

Finalmente, el legislador de Morena aseguró que con esta aprobación se logrará que las y los adultos mayores vivan su vejez con mayores cuidades y prevención de enfermedades, y al mismo tiempo, liberará a los hospitales y clínicas siendo los centros de salud quienes, en primera instancia, realicen estos chequeos y los seguimientos oportunos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_02_T143227_207_8f06d129de
‘Irregularidades en Salud no quedarán impunes’: Congreso
coahuila_seguridad_12c5a735de
Coahuila destaca en Consejo Nacional de Seguridad
Whats_App_Image_2025_09_02_at_6_08_31_PM_cdec9fca11
Impulsan proteger con programas sociales a menores en orfandad
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_21_38_PM_1f0a3145e5
Se prevé que robots humanoides aporten el 80% del valor de Tesla
Whats_App_Image_2025_09_02_at_11_19_19_PM_c8e356a1d9
‘Acapara’ IVA 70% de la recaudación en aduanas
1c22f86c_a5ac_47a2_9705_5bc70269f63a_f2d0dd4dfd
Mueren trabajadores de la COMAPA por falta de equipo
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×