Aprueban chequeos gratuitos para adultos mayores

Las y los legisladores del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza aprobaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el articulo 14 de la Ley de Personas Adultas Mayores, una propuesta por el diputado Alberto Hurtado Vera.

“Con esta aprobación unánime se concreta un gran logro para nuestras y nuestros adultos mayores pues se establece que todos los estudios geriátricos anuales serán gratuitos en todos los centros de salud públicos de la entidad sin importar de donde seas derechohabiente”, detalló el diputado local.

En este sentido, Hurtado Vera comentó que esta propuesta nació dentro de las consultas legislativas que realizó en todas las regiones del estado, por ello aplaudió su aprobación durante la sesión realizada la semana pasada en el recinto del Congreso Estatal.

“Construimos esta iniciativa de la mano de las y los ciudadanos y con el sentir de nuestros adultos mayores con quienes platiqué, incluyendo a mi gente de las colonias y barrios de Saltillo, quienes preocupados me dijeron que no tener seguridad social les impedía realizarse sus análisis o estudios que les ayuden a detectar o prevenir enfermedades crónico degenerativas”, dijo.

Finalmente, el legislador de Morena aseguró que con esta aprobación se logrará que las y los adultos mayores vivan su vejez con mayores cuidades y prevención de enfermedades, y al mismo tiempo, liberará a los hospitales y clínicas siendo los centros de salud quienes, en primera instancia, realicen estos chequeos y los seguimientos oportunos.

