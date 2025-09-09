Cerrar X
Coahuila

Arranca credencialización para el programa 'Aquí Vamos Gratis'

El municipio de Saltillo busca garantizar que todos los usuarios del transporte público cuenten con el nuevo sistema de acceso

  • 09
  • Septiembre
    2025

Este martes 9 de septiembre comenzó la entrega de tarjetas del programa universal de transporte “Aquí Vamos Gratis”, con ocho módulos fijos distribuidos en distintos sectores de la ciudad de Saltillo.

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) informó que en estos puntos se podrá tramitar la tarjeta por primera vez o hacer el cambio de la Saltibús o NET, respetando el saldo existente. 

El trámite será gratuito y obligatorio para poder abordar las dos rutas troncales a partir del 1 de octubre.

Módulos y horarios de credencialización

    •    Presidencia Municipal de Saltillo (Francisco Coss 745, Zona Centro): lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.
    •    Unidad Administrativa (Sala 3, Presidente Cárdenas 840 esquina con Guillermo Purcell): lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, sábado de 9:00 a 14:00 horas.
    •    DIF Saltillo (Dámaso Rodríguez González 275, Nuevo Centro Metropolitano): lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
    •    IMMUS (Presidente Cárdenas 268 Ote. Zona Centro): lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
    •    Biblioparque Norte (Isidro López Zertuche s/n col. Brisas Poniente): lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
    •    Biblioparque Sur (Otilio Zurdo Galván 102, 26 de Marzo): lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.
    •    Multideportivo El Sarape (Guacali s/n, Colonia Teresitas): lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.
    •    El Mirador (Ojo de Agua 620, Zona Centro): lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.

tarjeta-camion-saltillo1.jpeg

El IMMUS explicó que 150 servidores públicos fueron capacitados para atender a la ciudadanía y evitar aglomeraciones. Además, se prevé habilitar brigadas en universidades y más puntos de credencialización en colonias y sectores, los cuales se anunciarán en los próximos días.

Requisitos

Para obtener o renovar la tarjeta general solo se necesita presentar la CURP, de preferencia impresa.

En el caso de las tarjetas preferenciales (estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad), se pedirá comprobante de estudios, tarjeta del INAPAM o certificado del CREE, según corresponda. 

Estos trámites deberán realizarse exclusivamente en la Presidencia Municipal, Unidad Administrativa, DIF Saltillo o IMMUS.

Con esta medida, el municipio busca garantizar que todos los usuarios del transporte público cuenten con el nuevo sistema de acceso antes de que las rutas troncales entren en operación el 1 de octubre.


