Coahuila

Arranca cuenta regresiva para "Todo México Salvando Vidas"

Cruz Roja Mexicana se alista para carrera simultánea para fortalecer los programas de atención y rescate, así como en apoyo a labores humanitarias

  • 02
  • Septiembre
    2025

A tan solo siete días de que se realice la carrera “Todo México Salvando Vidas”, la Cruz Roja Mexicana invitó a la ciudadanía a participar en este evento que combina deporte y solidaridad.

De acuerdo con la institución, los boletos pueden adquirirse en el Hospital de la Cruz Roja, por la entrada ubicada en el área del estacionamiento.

La actividad busca fomentar la participación comunitaria y al mismo tiempo apoyar las labores humanitarias de la Cruz Roja, por lo que se espera la asistencia de corredores y familias que se sumen a esta causa.

La carrera se llevará a cabo en diferentes puntos del país de manera simultánea, con la finalidad de fortalecer los programas de atención y rescate que realiza la institución.


