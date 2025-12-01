Arranca oficialmente el proceso electoral 2026 en Coahuila

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio este lunes el arranque formal al Proceso Electoral Ordinario 2025-2026, en el que se renovarán diversos cargos públicos en la entidad.

En esta elección, además, se elegirá a las y los integrantes del Congreso local. Durante el acto, el organismo y el Instituto Nacional Electoral refrendaron su compromiso de mantener una coordinación plena para garantizar comicios íntegros, confiables y con certeza, tal como ha ocurrido en procesos anteriores.

El consejero presidente del IEC, Óscar Daniel Rodríguez, destacó que el instituto se encuentra listo para comenzar los trabajos rumbo a la jornada del 7 de junio de 2026.

Señaló que contar con un mes de anticipación respecto a la fecha habitual de inicio permite fortalecer la planeación y organización, lo que —dijo— se reflejará en mejores resultados para la ciudadanía.

Rodríguez afirmó que Coahuila continuará siendo un referente nacional en materia electoral, gracias a la preparación anticipada, la coordinación institucional y el compromiso del personal involucrado.

Subrayó que el objetivo central será brindar a las y los coahuilenses un proceso transparente y seguro, en el que cada voto cuente y se respete plenamente la voluntad popular.

