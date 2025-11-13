Cerrar X
Coahuila

Arranca operativo por el Buen Fin en Saltillo

Las autoridades aseguraron presencia permanente en plazas comerciales, corredores bancarios, restaurantes y zonas de mayor afluencia

  • 13
  • Noviembre
    2025

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha el Operativo del Buen Fin 2025, en el que participan corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como CANACO Saltillo y cámaras empresariales, con el objetivo de fortalecer la prevención y la atención oportuna durante los días de mayor actividad comercial. 

Díaz González destacó que el Buen Fin representa confianza, empleo y derrama económica, y subrayó que Saltillo respalda esa confianza con resultados en seguridad gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías.

Para este operativo, que estará vigente del 13 al 17 de noviembre, se desplegarán mil 230 elementos de distintas corporaciones, 215 unidades policiales, una Unidad C2 móvil, binomios caninos y ecuestres, así como vigilancia apoyada por casi 900 cámaras enlazadas al C4 estatal.

Las autoridades aseguraron presencia permanente en plazas comerciales, corredores bancarios, restaurantes y zonas de mayor afluencia. Juan Antonio Aguirre Valdez, presidente de CANACO Saltillo, afirmó que estas acciones permiten anticipar un Buen Fin seguro y ordenado, e invitó a la ciudadanía a consumir local y aprovechar las ofertas.


