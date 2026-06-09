Arresto de hermanos Flores derivó de revisión de rutina: Fiscalía

La detención de los hermanos Antonio y Tania Flores Guerra durante la madrugada de este martes 9 de junio se originó tras una revisión de rutina a un vehículo con aparente blindaje que circulaba a exceso de velocidad sobre una carretera estatal, informó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

El funcionario explicó que los hechos ocurrieron entre las 2:30 y 3:00 de la mañana en la carretera estatal número 22, donde elementos de la Policía Estatal y corporaciones municipales detectaron una camioneta Toyota aparentemente blindada que transitaba a alta velocidad.

Agentes marcaron el alto a la unidad para una inspección preventiva

De acuerdo con el fiscal, los agentes marcaron el alto a la unidad para realizar una inspección preventiva, procedimiento que calificó como habitual dentro de los operativos de vigilancia desplegados en las carreteras del estado.

Fernández Montañez señaló que, mientras se efectuaba la revisión, el diputado local Antonio Flores Guerra, quien abordó nuevamente el vehículo y se retiró del sitio, por lo que las autoridades le dieron seguimiento y lograron detenerlo aproximadamente ocho kilómetros más adelante.

El fiscal indicó que durante la intervención se registraron insultos y amenazas contra los elementos policiacos, situación por la que los involucrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para el inicio de las diligencias correspondientes.

Hermanos Flores tuvieron acceso a su representante legal 'en todo momento'

Precisó que Antonio y Tania Flores Guerra tuvieron acceso en todo momento a su representante legal y fueron sometidos a los procedimientos médicos y jurídicos establecidos por la ley.

Posteriormente, ambos recuperaron su libertad con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, la investigación continúa abierta para el esclarecimiento de los hechos.

Fernández Montañez informó que la revisión del vehículo concluyó sin el aseguramiento de objetos o indicios constitutivos de delito, aunque defendió la actuación de los agentes al señalar que cualquier ciudadano puede ser sujeto a una inspección preventiva cuando las circunstancias lo ameritan.

Actuación policial no se relaciona con sus cargos públicos: Fernández Montañez.

El titular de la Fiscalía subrayó que la actuación policial no estuvo relacionada con cargos públicos ni con filiaciones partidistas, sino con un procedimiento derivado de las características de la unidad y de una presunta infracción detectada por los elementos de seguridad.

Finalmente, reiteró que este tipo de revisiones forma parte de la estrategia de seguridad implementada en Coahuila para mantener el orden y la vigilancia en carreteras y zonas de tránsito estatal.

Detienen a Tony Flores y Tania Flores por altercado en Múzquiz

La madrugada de este martes, el diputado local del PT, Antonio Flores Guerra, y su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, fueron detenidos luego de un altercado con elementos de la Policía Municipal de esa localidad.

De acuerdo con la información disponible, una discusión entre los hermanos Flores Guerra y los agentes municipales fue escalando hasta derivar en su detención y posterior traslado, presuntamente a instalaciones de seguridad en el municipio de Sabinas.

Aquí te presentamos la nota completa: Detienen a Tony Flores y Tania Flores por altercado en Múzquiz

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