Coahuila

Artes Marciales Mixtas ganan terreno deportivo en Coahuila

Lo que comenzó como una disciplina poco conocida, hoy es una práctica deportiva en crecimiento que ha logrado consolidarse de manera formal y federada. 

  • 23
  • Octubre
    2025

Las Artes Marciales Mixtas (MMA) han ganado terreno en Coahuila, luego de años de esfuerzo por parte de promotores, entrenadores y atletas locales.

Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), recordó que el primer evento oficial de MMA se realizó el 15 de noviembre de 2008, cuando aún era difícil conseguir patrocinadores o espacios para su difusión.

“Cuando iniciamos el primer evento aquí en el estado, la gente no sabía lo que eran las Artes Marciales Mixtas. En aquel entonces se conocían como Vale Tudo, por su nombre en portugués. Fue complicado conseguir apoyo, porque no existía una federación ni una estructura formal que respaldara este tipo de competencias”, explicó Cepeda.

Con el paso de los años, la disciplina evolucionó y se profesionalizó. Actualmente, las competencias cuentan con el aval de la Federación de Artes Marciales Mixtas de México, lo que garantiza que los torneos cumplan con las normas de seguridad y regulación deportiva.

“Hoy contamos con jueces y réferis certificados por la federación. En Coahuila tenemos el respaldo de Rubén Medina, representante estatal, quien está a cargo de sancionar y supervisar cada combate, asegurando que se desarrollen conforme al reglamento”, destacó el titular del INEDEC.

Los propios deportistas reconocen el avance.

“Antes la gente pensaba que era solo violencia, pero ahora entienden que es una disciplina que requiere preparación física, técnica y mental”, comentó un peleador amateur que participará en el próximo torneo estatal.

Entrenadores locales también resaltan que la práctica de MMA ha abierto oportunidades para jóvenes que buscan representar al estado en competencias nacionales.

 “Muchos chicos vienen buscando una oportunidad. Aquí aprenden valores, respeto y constancia. Ya no se ve como una pelea callejera, sino como un deporte completo”, mencionó un instructor de artes marciales en Saltillo.

El INEDEC reiteró su compromiso de seguir impulsando esta disciplina desde la base amateur hasta el nivel profesional, con apoyo institucional y seguimiento a los talentos coahuilenses.


