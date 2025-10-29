Cerrar X
91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Coahuila

Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses

El edil señaló que muchos de los conductores sancionados son jóvenes e incluso menores de edad, lo que representa un riesgo

  • 29
  • Octubre
    2025

Más de 400 motocicletas han sido aseguradas en Ramos Arizpe en lo que va del año por circular sin la documentación correspondiente o incumplir las normas de seguridad, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, quien advirtió que el municipio podría subastar parte de las unidades no reclamadas.

El edil señaló que muchos de los conductores sancionados son jóvenes e incluso menores de edad, lo que representa un riesgo tanto para ellos como para la población.

“Aquí en Ramos Arizpe, las motocicletas se han convertido en un arma cuando no se usan con responsabilidad. Falta conciencia para portar casco, respetar límites de velocidad y tener la pericia necesaria; por eso seguimos teniendo accidentes”, explicó.

Gutiérrez Merino detalló que las motocicletas aseguradas se mantienen en resguardo en bodegas municipales.

Algunas ya fueron reclamadas por sus propietarios tras acreditar la documentación y pagar las multas correspondientes, pero una parte considerable sigue pendiente de recuperación debido a que los dueños no cuentan con papeles ni comprobantes de compra.

b1424a7e-30eb-4100-99cd-d13aab55b6b7.jfif

“Ayer dos personas me pidieron que les devolviéramos una motocicleta, pero no tenían ni facturas ni registros. En muchos casos ni siquiera se sabe si las unidades son robadas, porque es muy fácil cambiarles los números de serie o las placas. No podemos entregarlas sin verificar su procedencia”, puntualizó.

El alcalde subrayó que la intención del operativo no es recaudatoria, sino de educación vial y prevención de accidentes, especialmente entre los jóvenes.

Añadió que se ha instruido a Tránsito Municipal a continuar con los decomisos a motociclistas que circulen sin casco, sin licencia o con escapes modificados que generan ruido excesivo.

“Queremos que la gente pueda andar en moto, pero de forma segura, con velocidad moderada y respeto a los demás. No es justo que los vecinos sufran el ruido por escapes alterados ni que tengamos lesionados por imprudencias”, comentó.

Las autoridades municipales mantienen vigilancia permanente en las colonias donde se reportan carreras clandestinas o motocicletas sin placas, además de operativos conjuntos con la Policía Preventiva para verificar licencias, seguros y documentación de propiedad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
Whats_App_Image_2025_10_28_at_10_27_05_PM_e5be08017a
Conductor vuelca su vehículo en bulevar Miguel Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2025_10_28_at_4_13_28_PM_2_21eba1b395
Mujer Teme que socavón se ‘trague’ su casa en Nuevo Laredo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_28_at_7_54_35_AM_8e44f719f3
Puente del Poblado El Barretal: Un riesgo para la seguridad vial
73a64544_bf32_4a85_9cce_3aaab01fbc8d_bc3a817eb5
ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros
nacional_norona_llorando_violencia_mexico_80a20d5037
Senador llora en Palestina mientras México sufre con la violencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×