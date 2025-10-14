Cerrar X
Coahuila

Aseguran autoridades en cateos más de 14 kilos de droga

Autoridades decomisaron más de 14 kilos de cristal y detuvieron a siete personas en cateos realizados en la colonia Guayulera en Saltillo

Tras la detención de dos individuos por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, realizaron cateos en la colonia Guayulera. En estos operativos, se aseguraron más de 14 kilos de una sustancia que coincide con las características de la metanfetamina, comúnmente conocida como cristal.

El lunes, elementos del Grupo de Reacción Sureste arrestaron a José Antonio "N", de 34 años, y Norma "N", de 23, en las calles de la colonia Guayulera. Durante la detención, se encontraron dos envoltorios con la droga cristal, con pesos de 38 y 33 gramos, además de 74 mil pesos en efectivo.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado, a través del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo, con el apoyo de diversas instituciones como la Comisaría de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, llevaron a cabo cateos en la calle Pedro Anaya de la misma colonia.

Durante estos cateos, se confiscó más de 14 kilos de la sustancia y se detuvo a cinco personas más.

Los detenidos son Sergio Hugo "N", de 39 años; Claudia Patricia "N", de 42; Jesús Alberto "N", de 35; Ulises Heliodoro "N", de 34; y María Olga "N", de 72 años.

Los detenidos, junto con la droga y el efectivo, fueron entregados a las autoridades correspondientes.


