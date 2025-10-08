Cerrar X
Coahuila

Aseguran dos menores por riña en secundaria de Ramos Arizpe

El incidente ocurrió durante la hora de salida y fue reportado por padres de familia que acudían por sus hijos, lo que permitió la intervención de los policías

  • 08
  • Octubre
    2025

Dos alumnas fueron aseguradas por elementos de Seguridad Pública Municipal tras protagonizar una pelea a las afueras de la Secundaria Número 3 “Carlos Alberto Madrazo Becerra”, ubicada en la colonia Villasol, en Ramos Arizpe. 

El incidente ocurrió durante la hora de salida y fue reportado por padres de familia que acudían por sus hijos, lo que permitió la intervención de los oficiales municipales. 

Las jóvenes fueron puestas a disposición del Ministerio Público especializado en Materia de Adolescentes, donde se determinarán las sanciones correspondientes.

De acuerdo con autoridades locales, el plantel también aplicará medidas disciplinarias internas contra las alumnas involucradas.

Vecinos y padres de familia solicitaron reforzar la presencia policial en los alrededores de la escuela, ante la reiteración de riñas entre estudiantes en ese punto. 

Además, exhortaron a la directiva a implementar acciones preventivas y de orientación para evitar nuevos enfrentamientos.


