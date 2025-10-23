Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_23_at_7_21_13_PM_c281fb5db6
Coahuila

Aseguran tráiler con 40 mil litros de huachicol en Coahuila

La Guardia Nacional halló una toma clandestina y detuvo a dos personas en Parras de la Fuente; el vehículo estaba conectado a un ducto de Pemex

  • 23
  • Octubre
    2025

Un tractocamión con más de 40 mil litros de combustible robado fue asegurado en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, donde también fue localizada una toma clandestina de hidrocarburo conectada a un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado cerca del tramo Satélite–Gómez Palacio, donde agentes de la Guardia Nacional detectaron un tráiler estacionado de manera irregular a pocos metros del ducto.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 7.21.13 PM (1).jpeg

Al acercarse al vehículo, los elementos federales observaron que tenía acoplada una manguera de 17 metros que conducía directamente a la toma ilícita, por lo que detuvieron al conductor y a su acompañante en el lugar.

Especialistas de Pemex acudieron posteriormente para inhabilitar la conexión clandestina y asegurar la zona, mientras que las dos personas detenidas, el tractocamión y el combustible quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 7.21.13 PM (2).jpeg

Las autoridades informaron que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes contra el robo de combustible en Coahuila y en otras regiones del país, mediante operativos coordinados entre Pemex y la Guardia Nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_23_at_3_35_20_PM_cdf4b52d29
Avanza investigación por muerte de niño en escuela de San Pedro
mma_ffc858eb88
Artes Marciales Mixtas ganan terreno deportivo en Coahuila
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T110713_003_2e4943ba44
Recalca García Harfuch eficiencia del 240% en seguridad
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T133738_260_543257622a
Arranca construcción del nuevo C4 Norte en Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_24_T132943_373_3a048e6f75
Descartan participación de corporaciones: caso jóvenes de Allende
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T132205_383_6c3c25a04b
Vinculan a Donovan 'N' por asesinato del abogado Cohen en CDMX
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×