Aseguran tráiler con 40 mil litros de huachicol en Coahuila

Un tractocamión con más de 40 mil litros de combustible robado fue asegurado en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, donde también fue localizada una toma clandestina de hidrocarburo conectada a un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje preventivo realizado cerca del tramo Satélite–Gómez Palacio, donde agentes de la Guardia Nacional detectaron un tráiler estacionado de manera irregular a pocos metros del ducto.

Al acercarse al vehículo, los elementos federales observaron que tenía acoplada una manguera de 17 metros que conducía directamente a la toma ilícita, por lo que detuvieron al conductor y a su acompañante en el lugar.

Especialistas de Pemex acudieron posteriormente para inhabilitar la conexión clandestina y asegurar la zona, mientras que las dos personas detenidas, el tractocamión y el combustible quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Las autoridades informaron que este aseguramiento forma parte de las acciones permanentes contra el robo de combustible en Coahuila y en otras regiones del país, mediante operativos coordinados entre Pemex y la Guardia Nacional.

