Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_08_at_9_57_11_PM_48dfb1708e
Coahuila

Aseguran tráiler con pipa de combustible sin documentación

Policía estatal aseguró a un conductor y su unidad en Saltillo–Torreón por transportar combustible sin documentos que acrediten su origen y destino

  • 08
  • Diciembre
    2025

Durante la madrugada de este lunes, elementos de la Policía del Estado detuvieron en el kilómetro 10 de la carretera Saltillo–Torreón un tráiler que transportaba una pipa con aproximadamente 30 mil litros de combustible.

Durante la inspección correspondiente, el conductor no presentó documentos que acreditaran el origen ni el destino del hidrocarburo.

El operador fue asegurado mientras los oficiales revisaban la unidad y confirmaban la ausencia total de papelería que respaldara el traslado del combustible.

Ante esta irregularidad, tanto el vehículo como el chofer fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar la investigación correspondiente.

Las autoridades señalaron que será responsabilidad de la empresa propietaria del tráiler entregar la documentación que demuestre la legalidad del cargamento y especifique su destino final.

Mientras se verifica esta información, la unidad permanece bajo resguardo federal y se determinará en los próximos días la situación jurídica del conductor.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_09_at_6_43_32_PM_375fcb93ea
FGR reporta avances en delitos federales durante noviembre
alcalde_reynosa_muerte_regidor_1ef1afa35f
Alcalde de Reynosa pide justicia tras homicidio de regidor
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_09_T121131_636_09630fbe39
Detienen a implicado en homicidio de regidor de Reynosa
publicidad

Últimas Noticias

gfhs_8693d453fb
Impulsa Santa Catarina desarrollo de niños con autismo
escena_alicia_machado_fatima_bosch_ef1d10759d
Alicia Machado envía mensaje a Fátima Bosch tras tensa entrevista
F_2b66015d8f
Impulsa Escobedo cultura de la anticorrupción entre jóvenes
publicidad

Más Vistas

deportes_toluca_701947726d
Héctor Herrera estalla en redes tras broma de Toluca a Rayados
Sergio_ramos_responde_burlas_delo_Toluca_Gerardo_Arteaga_6465aa654b
Sergio Ramos y Gerardo Arteaga responden a burlas del Toluca
incendio_trailer_saltillo_4ed7727f04
Reabren circulación tras choque e incendio en la Saltillo-Mty
publicidad
×