Coahuila

Aún sin fecha para el arranque del tren de pasajeros en Saltillo

La secretaria María Bárbara Cepeda informó que no hay confirmación federal sobre estaciones ni obras en Saltillo o Ramos Arizpe

  • 27
  • Octubre
    2025

El proyecto del tren de pasajeros impulsado por el Gobierno Federal aún no tiene fecha de arranque en Coahuila, confirmó María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación e Innovación Social del Estado. La funcionaria precisó que hasta el momento no se ha recibido información oficial sobre el inicio de obras o la instalación de estaciones en Saltillo o Ramos Arizpe.

“Seguimos bajo la misma línea, no nos han comentado nada. En el momento en que nos lleguen a hacer alguna observación o comentar algo sobre el tema, con muchísimo gusto daremos a conocer la información”, indicó Cepeda.

La secretaria aclaró que el proyecto es completamente federal y que las estaciones oficiales fueron definidas por la administración central, por lo que los municipios coahuilenses únicamente han planteado propuestas de conexión y movilidad complementaria.

“Esto es un proyecto del Gobierno Federal; ellos son quienes determinaron dónde estarían las estaciones. Nosotros solo les hemos compartido el panorama que tenemos en la región, la movilidad y la cantidad de trabajadores que hay, especialmente en Ramos Arizpe”, explicó.

De acuerdo con Cepeda Boehringer, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Ramos Arizpe han gestionado la posibilidad de incluir un paradero industrial en esa zona, ante la alta concentración de trabajadores en los parques industriales, aunque aún no se ha confirmado su viabilidad.

“El paradero que estamos buscando sería en Ramos Arizpe, pero hasta hoy no hemos tenido ninguna respuesta. No hay estaciones industriales, solo las estaciones oficiales que ellos determinaron”, aclaró.

La funcionaria reiteró que el Gobierno de Coahuila mantiene comunicación constante con las autoridades federales y que, por instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se da seguimiento puntual al avance del proyecto, aunque no hay todavía cronograma ni fecha de inicio.

“Nos han pedido darle seguimiento oportuno a este proyecto. Estamos en la mejor disposición y listos para colaborar en lo que se necesite, pero dependemos de los tiempos y definiciones del Gobierno Federal”, concluyó.


