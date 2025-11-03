Cerrar X
Coahuila

Ausencia de nuevos partidos marca sesión del IEC Coahuila

En sesión del IEC Coahuila, destacó la ausencia de México Avante y Nuevas Ideas, lo que generó dudas sobre su compromiso político real

  • 03
  • Noviembre
    2025

Durante la reciente sesión del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en la que rindieron protesta tres nuevos consejeros y se confirmó a Óscar de Daniel Rodríguez como presidente interino, llamó la atención la ausencia de representantes de los partidos de reciente creación, entre ellos México Avante y Nuevas Ideas.

Mientras los partidos con registro participaron en la discusión sobre el papel del órgano electoral en los comicios estatales, los nuevos institutos políticos no ocuparon siquiera sus lugares asignados.

Cabe recordar que ambos grupos habían mostrado gran insistencia en conformarse como partidos locales, recabando firmas y cumpliendo los requisitos legales ante el IEC.

83ef66b3-8b30-45e9-8efe-fe2aedbda784.jfif

Sin embargo, su falta de participación en un acto relevante del propio instituto ha generado cuestionamientos sobre sus verdaderos intereses dentro de la vida política estatal.

Algunos observadores señalaron que, más allá del discurso ciudadano con el que promovieron su registro, podría existir un interés meramente económico o de apoyo a figuras políticas específicas, como Ricardo Mejía, en el caso de Fernando Rodríguez y México Avante.

La ausencia en una sesión clave del árbitro electoral parece reforzar las dudas sobre su compromiso real con la participación política en Coahuila.


Comentarios

Etiquetas:
