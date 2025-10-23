Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_23_at_3_35_20_PM_cdf4b52d29
Coahuila

Avanza investigación por muerte de niño en escuela de San Pedro

La Fiscalía General de Coahuila investiga el caso como homicidio culposo, debido a posibles omisiones en las medidas de seguridad.

  • 23
  • Octubre
    2025

Las autoridades de Coahuila informaron la captura de un individuo presuntamente involucrado en el fallecimiento del pequeño Anuel Cruz de seis años, ocurrido dentro de una escuela primaria del ejido San Miguel, en San Pedro de las Colonias. El trágico suceso, registrado el 22 de octubre, ha generado consternación y enojo entre la comunidad educativa y los pobladores del municipio.

De acuerdo con la información oficial, el accidente se produjo durante una clase de educación física, cuando una parte de la estructura metálica de una techumbre que estaba siendo construida en el plantel se desplomó, golpeando fatalmente al menor.

La Fiscalía General del Estado investiga el caso como homicidio culposo, debido a posibles omisiones en las medidas de seguridad. El detenido, señalaron, estaría ligado a la empresa o personas que realizaban los trabajos, sin ser parte del personal docente.

El Delegado de la Fiscalía en la Región, Laguna Carlos Rangel, detalló que las pruebas periciales y los testimonios recabados respaldan la detención. Por ahora, la escuela se mantiene bajo resguardo para las diligencias correspondientes. 

En tanto, la Secretaría de Educación estatal evalúa la reanudación de clases bajo condiciones seguras. Familiares del menor exigen justicia y piden que se castigue a quienes permitieron que una obra sin supervisión adecuada terminara en tragedia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_23_at_7_21_13_PM_c281fb5db6
Aseguran tráiler con 40 mil litros de huachicol en Coahuila
INFO_7_VERTICAL_6_0c7b97ae2c
Detienen a acosador en ruta universitaria de Coahuila
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T153520_279_a754c1e129
Pedirán revisión de “La escuela es nuestra” tras muerte de menor
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T133738_260_543257622a
Arranca construcción del nuevo C4 Norte en Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_24_T132943_373_3a048e6f75
Descartan participación de corporaciones: caso jóvenes de Allende
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T132205_383_6c3c25a04b
Vinculan a Donovan 'N' por asesinato del abogado Cohen en CDMX
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×