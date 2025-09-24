Cerrar X
Coahuila

Avanza recarpeteo en el bulevar Díaz Ordaz de Ramos Arizpe

El cruce del bulevar Gustavo Díaz Ordaz y la calle Manuel Alanís Tamez, ya muestra avances en los trabajos de recarpeteo iniciados hace dos semanas

  • 24
  • Septiembre
    2025

El cruce del bulevar Gustavo Díaz Ordaz y la calle Manuel Alanís Tamez, en la colonia Jardín,  en Ramos Arizpe, ya muestra avances en los trabajos de recarpeteo iniciados hace dos semanas, informó el Gobierno Municipal. 

La obra, que forma parte del programa Tramos de Recarpeteo 2025, se encuentra parcialmente abierta al tránsito vehicular.

De acuerdo con las autoridades municipales, esta es la décima intervención realizada en distintos puntos de Ramos Arizpe durante el año, con el objetivo de mejorar la movilidad y ofrecer mejores condiciones de seguridad a automovilistas y peatones.

El bulevar Díaz Ordaz es una de las arterias con mayor afluencia de la ciudad, por lo que los trabajos benefician directamente a miles de familias que la utilizan diariamente como vía principal de conexión.

Las labores incluyen barrido de superficie, riego de liga, aplicación de carpeta asfáltica y renivelación de brocales, acciones que buscan prolongar la vida útil del pavimento y reforzar la conectividad urbana.


