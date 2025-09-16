Avanzan acuerdos presidenciales; liquidación AHMSA y ganadería

Los proyectos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Saltillo el pasado 7 de septiembre, comienzan a tomar forma en la entidad. El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que varios de estos compromisos ya están en proceso de concretarse, entre ellos la liquidación de Altos Hornos de México (AHMSA) y el programa especial para ganaderos.

Sobre AHMSA, explicó que el Poder Judicial ya dio un primer paso en el proceso de liquidación, lo que abre la puerta a que antes de que termine el año se concrete la entrada de inversionistas. “Esperemos que pronto haya buenas noticias”, comentó.

En el tema ganadero, señaló que la próxima semana arranca el plan de fortalecimiento genético, con recursos federales ya liberados. El esquema contempla subsidios conjuntos del estado y la Federación por 35 mil pesos por toro, lo que permitirá complementar el programa estatal que ha distribuido más de 400 sementales en distintas regiones.

Además, indicó que están en los últimos detalles para la operación de créditos a la Unión Ganadera, que facilitarán la engorda de reses con tasas de interés del 8% anual. También se avanza en la definición del vehículo financiero para canalizar recursos federales a proyectos de infraestructura como el rastro de Monclova, el rastro de Parras, la subasta ganadera de Múzquiz y la empacadora de carne en Monclova.

El gobernador agregó que la coordinación con la Federación incluye otros proyectos anunciados por la presidenta, como el tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, la rehabilitación de la carretera Saltillo–Monclova, la modernización de la vía a Torreón y la continuidad del programa Agua Saludable para La Laguna.

Jiménez Salinas destacó que el objetivo es que estas inversiones generen un impacto directo en la economía local. “Lo que buscamos es que las grandes empresas contraten a las medianas y pequeñas de Coahuila, para que la derrama llegue a todos”, subrayó.