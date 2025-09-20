Cerrar X
Coahuila

Avanzan obras de mantenimiento en Campo Redondo de la UAdeC

Estas obras fueron posibles gracias a la donación de concreto de un empresario de Saltillo, quien decidió apoyar este espacio al destinar dicho material

  • 20
  • Septiembre
    2025

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, informó sobre los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo en el área de Campo Redondo, donde se realizan mejoras en las planchas de concreto y la reubicación de árboles.

Explicó que las obras fueron posibles gracias a la donación de concreto por parte de un empresario local, quien decidió destinar el material a este espacio. 

Señaló que la plancha presentaba deterioro tras más de 30 años sin mantenimiento, situación que había provocado accidentes entre estudiantes debido al levantamiento del pavimento ocasionado por raíces.

“Estamos muy contentos porque gracias al apoyo de un empresario se pudo concretar esta rehabilitación. Teníamos una plancha con más de tres décadas sin intervención, que ya representaba un riesgo para la comunidad estudiantil. Lo que buscamos es que este espacio se convierta en un lugar seguro y agradable para todos”, señaló Pimentel.

El rector agregó que, tras un estudio realizado por Ecología Municipal, se determinó que los árboles en el área estaban dañados por polilla y sus raíces afectaban los jardines cercanos, por lo que se procedió a retirarlos. Sin embargo, aseguró que serán replantados en una nueva zona del campus, donde ya se tienen cuatro ejemplares listos para su siembra.

Captura de pantalla 2025-09-20 154341.png

Alumnos consultados coincidieron en que las obras son necesarias para evitar accidentes. “Muchas veces pasábamos por ahí y había partes levantadas, varios compañeros se tropezaron en más de una ocasión, entonces sí era importante que se hiciera algo”, expresó Mariana López, estudiante de Derecho.

Otro universitario, Eduardo Ramírez, de la Facultad de Contaduría, comentó que la renovación dará mejor imagen al campus: “Se veía muy deteriorado, ahora con los cambios se siente que la universidad está mejorando sus espacios para nosotros”.

Pimentel detalló que actualmente se avanza en la colocación de las nuevas losas y que posteriormente se instalarán jardineras, con el propósito de mejorar tanto la seguridad como la imagen del espacio universitario.

“Queremos que Campo Redondo sea un área de convivencia segura, que los estudiantes tengan confianza en usarla y que además se convierta en un punto de encuentro con mejores condiciones. No se trata solo de reparar, sino de dignificar los espacios”, puntualizó el rector.


