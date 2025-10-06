Avanzan trabajos de modernización en Aeropuerto Plan de Guadalupe

A pocas semanas del inicio de operaciones de la nueva ruta comercial de Viva Aerobús entre Saltillo y Ciudad de México, prevista para el 31 de octubre, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe (SLW) avanza en un proceso de modernización integral que busca elevar su capacidad y nivel de servicio.

EL proyecto de renovación forma parte del plan estatal de conectividad aérea y contempla mejoras en la terminal de pasajeros, ampliación de salas de espera, adecuaciones en plataforma y optimización de áreas operativas.

El aeropuerto, ubicado en Ramos Arizpe, es administrado por la Administradora Coahuilense de Infraestructura y Transporte Aéreo, y se encuentra bajo un esquema de concesión vigente a 40 años, firmado en noviembre de 2023, de acuerdo con información publicada en el portal federal Proyectos México.

Dicho título de operación incluye obligaciones de modernización, mantenimiento y cumplimiento de las normas técnicas establecidas por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En su sitio oficial, el Gobierno estatal ha informado que la terminal cuenta con una edificación de doble altura recientemente remodelada, diseñada para ofrecer mayor comodidad a los usuarios y atender con eficiencia el flujo de pasajeros que traerá el nuevo vuelo comercial.

La inversión busca consolidar al aeropuerto como un punto logístico estratégico del noreste del país.

Hasta el momento no se han detallado los montos ni las empresas encargadas de las obras, aunque se sabe que los trabajos incluyen refuerzos estructurales, ampliación de zonas de abordaje y modernización de sistemas de seguridad y señalización aérea.

Con estos avances, el Aeropuerto Plan de Guadalupe se prepara para recuperar su papel como terminal comercial activa, tras varios años de operar principalmente vuelos privados y de carga, consolidándose nuevamente como la puerta aérea de la región sureste de Coahuila, por lo cual la próxima semana se prevé que el gobernador del estado Manolo Jiménez Salinas anuncie, el proyecto integral de operación de dicha terminal aérea.





