Coahuila

Brigada ciudadana impulsa esperanza y derechos en Arteaga

Con la participación de comunidades indígenas, vecinos y organizaciones civiles, fue instalada la Brigada Ciudadana 'Universidad Universo', en Arteaga

  • 08
  • Octubre
    2025

Con la participación de comunidades indígenas, vecinos y organizaciones civiles, fue instalada la Brigada Ciudadana “Universidad Universo” en el municipio de Arteaga, Coahuila.

El acto fue encabezado por el activista Jaime Martínez Veloz y contó con la presencia de Pablo Vega Rojas, autoridad tradicional del pueblo ñuu savi (mixteco) de San Andrés de la Montaña, Oaxaca, acompañado por familias que desde hace más de 15 años habitan la colonia Universidad Universo.

Durante el evento, Martínez Veloz —reconocido defensor de los pueblos originarios y promotor de la agenda ciudadana en Movimiento Ciudadano— hizo un llamado a construir una “conciencia organizada” ante un contexto de inseguridad, presión inmobiliaria y abandono institucional.

“Hoy no venimos a inaugurar una brigada, venimos a sembrar una esperanza con raíces profundas”, expresó ante estudiantes, vecinos y representantes sociales. 

En este marco, alrededor de 600 familias alzaron la voz para exigir la regularización y reconocimiento oficial de la colonia por parte del municipio de Arteaga.

Los habitantes pidieron a la alcaldesa Ana Karen Sánchez no negarles el derecho a tener certeza jurídica sobre sus viviendas, muchas de ellas construidas con esfuerzo durante más de una década.

Pablo Vega Rojas, en representación de la comunidad mixteca, también envió un mensaje en su lengua natal y en español al ministro de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, subrayando la lucha por la dignidad y el arraigo en un territorio al que Martínez Veloz definió como “tierra de memoria y resistencia”.


