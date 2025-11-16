Cerrar X
Coahuila

Buen Fin 2025 en Saltillo transcurre con saldo blanco

Autoridades reportan un Buen Fin seguro en Saltillo, con operativos efectivos que garantizaron tranquilidad para compradores y comerciantes

  • 16
  • Noviembre
    2025

La edición 2025 del Buen Fin en Saltillo ha transcurrido sin incidentes mayores, destacándose el trabajo efectivo de los operativos de seguridad implementados en la ciudad. A pesar de la gran afluencia de compradores en diversas zonas comerciales y centros comerciales, las autoridades locales han logrado mantener un saldo blanco, asegurando la tranquilidad de consumidores y comerciantes por igual. Este resultado refleja el esfuerzo coordinado entre las fuerzas de seguridad y los organismos de vigilancia.

A lo largo de los días de descuentos, las autoridades han seguido de cerca las actividades comerciales, asegurándose de que se mantenga el orden y la paz en las calles y establecimientos. Con la extensión del evento, que este año se prolongó algunos días más, la ciudad ha recibido una cantidad significativa de visitantes que aprovechan las ofertas y promociones de las tiendas locales.

A medida que el Buen Fin 2025 llega a su fin, las autoridades han reiterado su compromiso de seguir con los operativos de seguridad hasta el último momento. Se espera que el evento concluya sin contratiempos, favoreciendo tanto a los compradores como a los comerciantes, en un ambiente seguro y organizado.


