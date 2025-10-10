Busca sector educativo reforzar seguridad y respeto para maestros

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, informó que la dependencia trabaja en el fortalecimiento del marco normativo con el propósito de garantizar la seguridad, el respeto y la sana convivencia dentro de los planteles escolares, especialmente hacia las maestras y maestros.

El funcionario señaló que pueden presentarse tensiones derivadas de acciones, desencuentros o diferencias de opinión entre maestros, alumnos y padres de familia, por lo que subrayó la importancia de mantener relaciones pacíficas y de confianza.

“Hay incidentes donde, derivados de alguna acción, de algún desencuentro o contraste de punto de vista, se puede generar este tipo de tensiones en la relación maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-padre de familia. Pero precisamente por eso tenemos que entender que a todas y a todos nos corresponde cuidar que esas relaciones sean, en primer lugar, de respeto; que sean relaciones pacíficas, que abonen a la confianza, a la resolución de conflictos y, finalmente, a la colaboración”, expresó Garza Fishburn.

Destacó que la Secretaría de Educación respalda todos los esfuerzos que contribuyan a proteger a las figuras docentes y administrativas dentro de las escuelas.

“Siempre vamos a estar de acuerdo y apoyando esfuerzos que nos permitan maximizar el sentido de corresponsabilidad de todos los agentes educativos en asegurar un ambiente de sana convivencia dentro de los planteles. Obviamente todas nuestras maestras, maestros, todas las figuras administrativas y directivas se merecen el mayor de los respetos y cuidados”, puntualizó.

Emanuel Garza Fishburn, explicó que actualmente se encuentra en proceso de cierre el foro de consulta para revisar y actualizar el marco normativo de la Secretaría de Educación, el cual incluye la Ley Estatal de Educación, los protocolos de actuación y prevención de riesgos, el uso de cámaras de vigilancia y los manuales de convivencia.

El secretario enfatizó que estas acciones buscan que toda la comunidad educativa -padres, alumnos, docentes y autoridades -actúe con respeto y responsabilidad, garantizando entornos escolares seguros para quienes dedican su labor a la enseñanza.

La maestra Patricia López Hernández, con más de 20 años de servicio en educación primaria, consideró positiva la iniciativa, al señalar que el magisterio requiere respaldo institucional ante los nuevos retos sociales.

“Hoy enfrentamos realidades muy distintas a las de hace unos años. Hay más presión, más exposición y, a veces, menos respeto. Por eso es importante que se actualicen las normas y se promueva la cultura del diálogo, porque los maestros también necesitamos sentirnos seguros”, comentó.

Por su parte, Gerardo García, padre de familia de un estudiante de secundaria, destacó la importancia de reforzar el respeto hacia el personal docente.

“Los maestros son una figura de autoridad y ejemplo para nuestros hijos. Creo que es necesario que las escuelas cuenten con protocolos claros para evitar conflictos y proteger tanto a alumnos como a profesores”, expresó.

En tanto, la especialista en temas educativos María Fernanda Salinas, señaló que el fortalecimiento del marco normativo debe ir acompañado de programas de capacitación y mediación escolar.

“Actualizar la ley es fundamental, pero también se requiere trabajar en habilidades socioemocionales y en la resolución pacífica de conflictos. La prevención siempre será la mejor herramienta para evitar situaciones de violencia o acoso dentro de los planteles”, indicó.

Finalmente, Emanuel Garza Fishburn. reiteró que la prioridad de la Secretaría de Educación es consolidar escuelas seguras, incluyentes y respetuosas, donde el diálogo y la corresponsabilidad sean los ejes que fortalezcan el trabajo entre docentes, alumnos y familias.

