Coahuila

Buscan impulsar desarrollo del Bienestar en la Carbonífera

Se busca que Coahuila se contemple dentro del programa de los polos de desarrollo del Bienestar anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum

  • 10
  • Septiembre
    2025

Debido a los problemas económicos que viven la región Centro y Carbonífera del estado derivados del anuncio de aranceles por parte del Gobierno de Estados Unidos, se busca que Coahuila se contemple dentro del programa de los polos de desarrollo del Bienestar anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos solicitando la evaluación de los polos de desarrollo del Bienestar, la presidenta mencionó que nuestra región estaba contemplada y que estábamos en evaluación, la semana pasada presentamos un punto de acuerdo para ver en qué situación va”, dijo Zulmma Guerrero Cázares, diputada local de Unidad Democrática de Coahuila, UDC.

La legisladora subrayó que es urgente una intervención económica del Gobierno federal ante la situación que viven las ciudades y comunidades de esta región. Estimó que de enero a la fecha, se han perdido aproximadamente 2 mil empleos.

“Ahorita no tienen la seguridad ni los productores de carbón ni las personas que están en las maquiladoras debido a los aranceles, y estamos pasando por una situación económica difícil, esperemos que esto se restablezca”.

Se refirió a la promesa de Sheinbaum de rescatar AHMSA, y dijo que espera que esto se concrete, ya que la cantidad de empleos que generaba la acerera tenía impacto incluso en la carbonífera, donde había además de trabajadores, proveedores importantes.

Agregó que de los 70 productores de carbón en la región, la CFE solamente entregó contratos a unos cuantos.


