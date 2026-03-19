Buscan sancionar abusos hospitalarios y transparentar cobros

Ante la necesidad de frenar prácticas abusivas y brindar mayor certeza a los pacientes, el diputado federal Jericó Abramo Masso impulsó la discusión para transparentar las tarifas en hospitales privados durante el Segundo Foro de Trabajo de Usuarios de Seguros y Fianzas de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

En este espacio, legisladores, especialistas y representantes del sector médico coincidieron en la urgencia de establecer reglas claras en costos, servicios y coberturas, así como en la necesidad de fortalecer el marco legal para proteger a los usuarios.

El legislador destacó que uno de los principales objetivos es eliminar los excesos en los cobros hospitalarios sin afectar la viabilidad del sector, por lo que se trabaja en una iniciativa que garantice equilibrio entre empresas y pacientes.

Durante el foro también se planteó la importancia de que los hospitales publiquen sus tarifas, a fin de evitar abusos y dar mayor transparencia al sistema de salud privado en México.

Asimismo, se abordaron los retos que enfrenta el sector, las necesidades de inversión y la importancia de sancionar irregularidades tanto en hospitales como en el uso de seguros.

Los participantes coincidieron en que este tipo de ejercicios de diálogo permiten avanzar hacia soluciones concretas, colocando en el centro a los pacientes y su derecho a recibir servicios de salud dignos, justos y transparentes.

El legislador subrayó que estos espacios de diálogo permiten avanzar hacia soluciones concretas, colocando en el centro a los pacientes y garantizando el acceso a servicios de salud más justos y transparentes.

Al foro asistieron diputados de distintos grupos parlamentarios, así como directivos de hospitales privados, organizaciones del sector salud y especialistas en la materia, quienes aportaron propuestas para la construcción de una iniciativa más sólida en beneficio de los usuarios.

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